سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023 بكم النهارده ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية الأسعار الجديدة التي تتحدث عن أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات في الأسواق ، وكان ارتفاع الدولار امام الجنيه المصري الأسبوع الماضي قد احدث زلزالا في السوق المالي كما واربك حسابات التجار وأيضا عند المستهلكين وهو ما دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات وإجراءات لانقاد العملة الوطنية من الانهيار .

جاءت هذه السطور التي نتحدث بها سعر جرام الذهب في مصر اليوم ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على كتابتها يوميا وننشرها على حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة حتى نصل إلى عدد أكبر من الأشخاص للتعرف على سعر الصرف ، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي :

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,017 شراء 2,029

عيار 22 بيع 1,849 شراء 1,860

عيار 21 بيع 1,765 شراء 1,775

عيار 18 بيع 1,513 شراء 1,521

عيار 14 بيع 1,177 شراء 1,183

عيار 12 بيع 1,009 شراء 1,014

الاونصة بيع 62,733 شراء 63,089

الجنيه الذهب بيع 14,120 شراء 14,200

الكيلو بيع 2,017,143 شراء 2,028,571

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,853 جنيه $62.08

سعر الذهب عيار 22 1,698 جنيه $56.90

اسعار الذهب عيار 21 1,621 جنيه $54.32

اسعار الذهب عيار 18 1,389 جنيه $46.56

سعر الذهب عيار 14 1,081 جنيه $36.21

سعر الذهب عيار 12 926.26 جنيه $31.04

سعر الذهب عيار 9 694.70 جنيه $23.28

اسعار أوقية الذهب 57,613 جنيه $1,931

اسعار جنيه الذهب 12,968 جنيه $434.55

اسعار كيلو الذهب 1,852,513 جنيه $62,077

سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 يناير 1,860 1,627 1,395 1,085 929.85

23 يناير 1,855 1,623 1,391 1,082 927.55

22 يناير 1,847 1,617 1,386 1,078 923.75

21 يناير 1,845 1,615 1,384 1,076 922.69

20 يناير 1,850 1,619 1,388 1,079 925.17

19 يناير 1,856 1,624 1,392 1,083 927.93

18 يناير 1,816 1,589 1,362 1,059 907.84

17 يناير 1,817 1,590 1,362 1,060 908.28

16 يناير 1,827 1,599 1,370 1,066 913.52

15 يناير 1,825 1,597 1,369 1,065 912.50

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023 بكم النهارده نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .