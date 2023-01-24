فيديو: سبب وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، لا تزال حادثة وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني خلال مباراة فريقه التي جمعت الفريق مساء اليوم الثلاثاء، بنادي مولودية الرويبة على أرضية ملعب الرغاية، متداولة بين أوساط الشعب الجزائري المحب لكرة القدم، خاصة وأن فيديو للحظة وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، احدث حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما ظهر ذلك هو حجم المنشورات التي يعبر فيها الجمهور الجزائري حزنه على وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني.

سبب وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني

توفي لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، اليوم الثلاثاء 24/1/2023م، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية الرويبة على ملعب الرغاية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن اللاعب سقط على أرضية الميدان دقائق قليلة في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة التي تندرج في إطار القسم الجهوي الأول، حيث تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني

وحول سبب وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، أوضحت مصادر صحفية جزايرية نقلاً عن مصدر طبي، أن سبب وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني هو تعرضه لارتفاع في ضغط الدم داخل أرضية ملعب مباراة فريقه ونادي مولودية الرويبة.

ولفتت المصادر الصحفية إلى أن إدارة النادي القبائلي التابع لمقاطعة بجاية النتائج الطبية للاعب الذي وافته المنية اليوم أمام مباراة ونادي مولودية الرويبة.





وفاة اللاعب اليوم اتحاد أميزور بن إيدير مهني

والاتحاد الرياضي لوادي أميزور (بالفرنسية: US Oued Amizour)‏ هو نادٍ رياضيٌّ جزائريٌّ لكرة القدم تأسس عام 1947م.

وعقب وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والفرق على اللاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، فقد نشرت صفحة وهران اليوم:" وفاة لاعب وداد أميزرو "بن ايدير" في المباراة التي جمعت فريقه أمام مولودية الرويبة بملعب الرغاية، اللاعب سقط لوحده في وسط الميدان في الدقيقة 86 من المباراة، الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله.

فيديو وفاة لاعب اتحاد أميزور بن إيدير مهني

وفي مقالنا فيديو: سبب وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، سنرفق لكم فيديو وفاة لاعب اتحاد أميزور بن إيدير مهني.