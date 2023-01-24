لما أجَل جيش الاحتلال هدم منزل عدي التميمي في هذا الوقت.؟

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء 24/1/2023، أن جيش الاحتلال قرر تأجيل هدم منزل الشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي حاجز شعفاط، و"معاليه أدوميم"، بأمر سياسي رفيع المستوى.

وذكر المراسل العسكري لمجلة مكور ريشون العبرية نعوم أمير، أن السبب وراء القرار، لقاء رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو مع ملك الأردن عبد الله الثاني.

وأفاد، أن عملية الهدم كانت ستجري اليوم بحضور ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكنه صدرت تعليمات عليا بتأجيل القرار خشيةً من التصعيد في وقت سفر نتنياهو إلى الأردن.

وفي ديسمبر الماضي، قرر جيش الاحتلال، مصادرة وهدم منزل الشهيد عدي التميمي، الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين، إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

ورفض جيش الاحتلال اعتراضات أسرة الشهيد وجيرانه على قرار هدم الشقة الواقعة في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمالي القدس المحتلة.