لأول مرة في تاريخ كرة القدم: إشهار بطاقة بيضاء

لأول مرة في تاريخ كرة القدم، فوجئت جماهير كأس البرتغال للسيدات بإشهار أول بطاقة بيضاء، لوّحت بها الحَكَمة "كاتارينا كامبوس" خلال مباراة الديربي بين فريقي بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وقبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، سحبت الحَكَمة "كامبوس" بطاقتها البيضاء من جيبيها العلوي ولوحت بها أمام اللاعبات وآلاف الجماهير وملايين المشاهدين الذين أبدوا حيرتهم من السبب الذي قد يدفعها لإخراجها.

وعندما كان فريق بنفيكا متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على غريمه المحلي، شعرت إحدى اللاعبات بالمرض الأمر الذي دفع الطاقم الطبي للفريقين للإسراع بالنزول إلى أرضية الملعب من أجل مساعدتها.

ولاقى اتحاد الفريقين الطبي على إعجاب الحكمة التي فاجأتهم بإخراج البطاقة البيضاء تقديرًا لروحهم الرياضية التي لم يسبق لها مثيل.

وتُعد البطاقة البيضاء جزء من مبادرة جديدة للتعرف على اللعب النظيف والإشادة به أثناء الألعاب ويتم تقديمها لتحسين القيم الأخلاقية في الرياضة.

ومع استخدام البطاقة البيضاء الآن، فإن الأمل هو أن يقوم الحكام الآخرون باستخدامها عندما يرون ذلك مناسبا أثناء المباريات.

وتعد البطاقات الحمراء والصفراء جزءا لا يتجزأ من مباريات كرة القدم منذ عقود، لكن البرتغال أدخلت البطاقة البيضاء ضمن سلسلة من المبادرات الجديدة في عالم كرة القدم.

يذكر أن فريق بنفيكا واصل الفوز بالمباراة 5-0 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس البرتغال للسيدات، فيما حققت مباراة الديربي يوم السبت رقمًا قياسيًا في عدد الحضور الذي وصل لـ15 ألف متفرج.