من هو أسامة نبيه مدرب الزمالك المصري الجديد، بعد إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقالة مدرب الزمالك البرتغالي فيريرا بعد خسارة الزمالك من غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتعيين اسامة نبيه مدرباً لزمالك خلفاً للبرتغالي فيريرا، حتي باتت الأسئلة عمليات البحث عن مدرب الزمالك الجديد اسامة نبيه، تتردد عبر محرك قوقل بحثاً عن تاريخ والعقلية الكروية للمدرب الجديد للزمالك اسامة نبيه، وهو ما سنوضح لكم في هذه المقالة.

من هو أسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد

وسقط الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، أمام غريمه لحساب الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز غزل المحلة بهدفين لهدف، سجل أهداف عزل المحلة أوروك في الدقيقة 7، فيما سجل الثاني أحمد النادرى في الدقيقة 19، فيما قلص الزمالك النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء سددها أحمد زيزو

وبهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده للنقطة 23 فى المركز السابع، فيما بقي رصيد الزمالك لـ 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.





من هو أسامة نبيه السيرة الذاتية ويكيبيديا

وعقب خسارته الزمالك أمام غزل المحلة، نشر رئيس النادي مرتضي منصور عبر صفحته في "الفيس بوك"، بياناً يعلن فيه إقالة مدرب الزمالك البرتغالي فيريرا، وتعيين أسامة نبيه مديراً فنياً للزمالك، وتعيين كلا من : حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين، كما تقرر تعيين الكابتن محمود فايز محلل اداء، مع استمرار الكابتن ايمن طاهر مدربا لحراس المرمي".

كما بين مرتضي منصور أن إدارة نادي الزمالك قررت التعاقد مع مدرب احمال اجنبي، كما قررت أن يكون الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه حتي نهاية الموسم الحالي 2023/2022م.

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من هو أسامة نبيه مدرب الزمالك

وبعد اختيار أسامة نبيه مديراً فنياً للزمالك، تساءل الكثيرين من عشاق ومحبي نادي الزمالك عن السيرة الذاتية للمدرب أسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد، فبعد البحث والمطالعة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنوضح لكم ونجيب عن هذه الأسئلة حول هوية وسيرة الذاتية الخاصة بـ أسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد.

من هو اسامة نبيه ويكيبيديا

وفي النقاط التالي ضمن مقالنا من هو أسامة نبيه مدرب الزمالك المصري الجديد، سنضع لكم ونعرف لكم السيرة الذاتية لمدرب الزمالك الجديد أسامة نبيه:

أسامة نبيه لاعب كرة قدم مصري

ولد في العشرين من يناير عام 1975 بالقاهرة.

لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر

توج مع الزمالك في البطولات التالي : الدوري العام 2000 /2001 - 2002/2003، كأس مصر 1999، كأس السوبر المحلي 2002، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1996، كأس الكؤوس الإفريقية 2000، كأس السوبر الأفريقي 1997".

وتوج مع منتخب مصرفي البطولات التالية :" كأس الأمم الأفريقية 1998- دورة الألعاب الأفريقية (ذهبية كرة القدم) 1995".

كان ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998.

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