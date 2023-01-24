الخيرية بغزة تنهي بناء منزل لأحد الأسر المتعففة في قطاع غزة

أتمت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بناء منزل يعود لأحد الأسر المتعففة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة ضمن مشروع ترميم بيوت الأسر المتعففة

وتم إعادة بناء المنزل بشكل كامل وتجهيز مرافقه من مطبخ وحمام وغرف نوم، وغرفة الأطفال في نهاية العام الماضي وتم تسليم البيت بشكل كامل بداية هذا العام.

بدوره عبّر مدير الهيئة في غزة د. صالح الكاشف عن شكره لهيئة الاغاثة الانسانية التركية بغزة IHH، وفاعلي الخير الذين ساهموا في رسم البسمة على شفاه الأسر الفقيرة والمتعففة، والحد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وتواصل الهيئة الخيرية مشروع "ترميم بيوت الفقراء" وإعادة إعمارها لتصبح صالحة للعيش، حيث يستهدف مشروع الترميم المناطق الأشدّ فقرًا، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المستمر على قطاع غزة.