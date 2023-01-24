ارتفاع الدين البريطاني لأعلى مستوى منذ التسعينات..!

ارتفع الاقتراض الحكومي البريطاني، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى له في ديسمبر/ كانون الأول منذ بداية التسعينات. وفق بيانات مكتب الإحصاء البريطاني.

ووفق تقرير الإحصاء، فقد بلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، حيث قفز بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وقال مكتب الإحصاء إن "القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني"، مشيرًا إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلا عن زيادة الفائدة على الديون.

وأضاف المكتب أن التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصة من جانب الحكومة.