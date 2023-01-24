السعودية: خطوة حكومية قد تخفف من ارتفاع أسعار العقارات والإسكان

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، أنه تم دعم الوزارة بعدد كبير من الأراضي من قبل القيادة الحكومية ضمن ضواح سكنية متكاملة.

وقال الوزير ماجد الحقيل خلال كلمة في منتدى مستقبل العقار بالرياض إن "ارتفاع أسعار العقار بالوقت الراهن مبالغ فيه قليلا لذا نحتاج إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز الرياض وجدة والدمام".

وأضاف الحقيل، أن "القيادة دعمت الوزارة بعدد كبير من الأراضي، والتي سنطلقها قريبا، للتأكد من تسليمها للمواطنين وحصولهم على مساكن بجودة حياة طموحة، ضمن ضواح سكنية متكاملة، يجد فيها الساكن كل ما يحتاج له، وستكون داخل المدن".

وتابع: "أننا بحاجة لتجارب ناجحة في دول أخرى، تساعدنا في هذا الإطار، حيث نحتاج إلى مطورين يتفهمون الضواحي السكنية الكبيرة.

وأوضح أن "الوزارة ستعلن عن أسماء مطورين إقليميين وعالميين سيتواجدون في المملكة، ليس لمنافسة المطورين المحليين، لكن احتياج السوق السعودي من المطورين كبير جدا، ونحتاج إلى لاعبين متنوعين يقدمون خدمات مختلفة".

ولفت الحقيل أنه جرى توقيع اتفاقيات مع 3 شركات صينية خلال زيارة رئيس الصين الأخيرة.

وبين أن حجم المقاولين قد لا يغطي الطلب الموجود في السوق، ونحن نحتاج إلى طرح وحدات كبيرة، بالنظر مع حجم المشاريع الكبيرة التي انطلقت مع رؤية السعودية.