الرئيس "الإسرائيلي" يلتقي غدًا مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي

ذكر الاعلام العبري، أن الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، سيلقي الخطاب الرئيسي في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بمناسبة ما يسمى بـ"اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".

ووفق ما أورده الاعلام العبري، قال هرتسوغ: "هذه زيارة مهمة واستثنائية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي". بلجيكا صديقة مقربة لإسرائيل وأنا متأكد من أن اجتماعاتي مع الملك والمسؤولين الحكوميين ستكون بمثابة حافز للعديد من التعاون معها. ولباقي الزيارة للاتحاد الأوروبي أهمية خاصة".

وأضاف: "علاقة إسرائيل بدول أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لها تأثير على كل مجال تقريبًا من مجالات حياتنا - من الاقتصاد إلى الأمن والأوساط الأكاديمية والعلوم والثقافة وغير ذلك الكثير"، وأكد "زيارتي واجتماعاتي تجمع دروس الماضي ورؤية لمستقبل واعد من الشراكة بين إسرائيل ودول أوروبا".

وحسب الاعلام العبري، سيلتقي هرستوغ مع ملك بلجيكا فيليب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وممثلين عن الجاليات اليهودية، خلال زيارته المقررة في الفترة من 25 إلى 26 يناير/كانون الثاني، إلى ستراسبورغ فرنسا.