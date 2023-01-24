ما تاريخ الاسراء والمعراج بالهجري 2023 – 1444 هـ

تاريخ الاسراء والمعراج بالهجري 2023 – 1444 هـ ، وفي هذه المقالة التي حرص فريق فلسطين اليوم الاخبارية على كتابتها ونشرها عبر موقعنا الالكتروني المميز وأيضا على حساباتنا على المنصات الرقمية المختلفة حيث تتعرفون على الإجابة الحقيقية بخصوص متى موعد الاسراء والمعراج وهي مناسبة دينية عظيمة كما وفيها معجزة إلاهية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهيي تعد من الأحداث البارزة في تاريخ الدعوة الإسلامية ، وقبل ان نبدأ في ذكر التفاصيل نذكر الجميع إلا أن الفريق يخصص يوميا العديد من المقالات التي نتحدث من خلالها عن هذه المناسبة التي يحتفي بها المسلمين ونتناول فيها مواضيع مختلفة .

تاريخ ذكرى الإسراء والمعراج بالهجري 2023- 1444

وعن الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023 وهي على النحو التالي: إذ أعلن محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية ، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري.

وبعد هذا الإعلان يتم البناء عليه على ذكرى الإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط 2023 ، وعن رسائل التهنئة بخصوص هذه الذكرى يترتب عليكم المتابعة.

متى موعد الإسراء والمعراج 2023

رسائل تهنئة الإسراء والمعراج 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى في تهنئة الإسراء والمعراج 2023 وهي التالي: ربّما لم تخترع اللغات أيّة عبارات أو كلمات قادرة على توصيف مَشاعرنا التي تفيض في تلك الّكرى، فنختصر الكلام بالحمد والشّكر لله على نعمة الإسلام الحق.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ،نُشهدك أننا نحبّك ونُحب من يحبّك، فأغمرنا بفضلك، واجعلنا من أصحاب نبيّك محمد في جنّات النّعيم.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة من رسائل تهنئة بالإسراء والمعراج ، بكامل المحبّة والإيمان نستقبل مع أمّتنا مناسبة الإسراء والمعراج التي تزيدنا ثباتًا على دين الحق، وتزيدنا قربًا بمن يحرص على نُصحنا بالثّبات، فكلّ عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة فقد جاءت : "إنّ مناسبة الإسراء والمعراج تبعث فينا على تأجيج مَشاعر المحبّة في الله، للوُصول إلى المكانة السّامية ومُرافقة الرّسول محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- في جنّات النّعيم".

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023

أولا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج ، "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني فهو التالي : "اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب". وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري 2023- 1444 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .