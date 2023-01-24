الاحتلال ينقل الأسير العارضة إلى عزل سجن عسقلان

أفادت مهجة القدس، اليوم الثلاثاء، بأن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير القائد محمود عبد الله علي عارضة، من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن "أوهليكيدار" إلى عزل سجن عسقلان.

والعارضة هو أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول عام 2021 قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

واعتقل الأسير العارضة بتاريخ 21/09/1996م، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة عشر عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات المقاومة، وأن هذا لم يكن الاعتقال الأول حيث اعتقل في العام 1992 وأمضى 41 شهرًا في سجون الاحتلال، بالإضافة لمحاكمته الأخيرة حيث أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية للأسير محمود ورفاقه الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.