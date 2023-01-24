مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر اليوم يلا شوت، يستقبل نادي غزل المحلة نظيره الزمالك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، ضمن الأسبوع الـ 15 من عمر الدوري المصري الممتاز 2022-2023، على استاد غزل المحلة، حيث تنقل المباراة قناة اون تايم سبورت، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلق الرياضي بلال علام، في مباراة يبحث من خلالها نادي الزمالك عن فوزه الأول منذ بدء عام 2023، الذي فشل في الفوز بكل المباريات التي خاضها في جميع البطولات، الأمر الي أطاح بمديره الفني.

مباراة الزمالك وغزل المحلة الآن بث مباشر قناة اون تايم سبورت

مباراة الزمالك وغزل المحلة الآن بث مباشر قناة اون تايم سبورت، نادي الزمالك يسعى إلى تعويض الخسارة القاسية التي تعرض لها من غريمه التقليدي الأهلي المصري في الجولة السابقة، حيث اكتسح الأهلي الزمالك بثلاثية بدون مقابل، إذ إن فوز الزمالك على غزل المحلة يمكن أن يغير مسار فريقهم الذي يحصد نتائج سيئة للغاية، إضافة إلى فشله في التأهل لنهائي كأس مصر بعد أن تلقى هزيمة من بيراميدز.

مباراة اليوم 🏹

⚽️ الزمالك 🆚 غزل المحلة

🏆 الدوري الممتاز - الجولة الـ 15

🗓️ 24 يناير 2023

🕓 5:00 مساءً

🏟️ ستاد غزل المحلة #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/8bdf6jbQl1 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 23, 2023

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بث مباشر- مشاهدة ماتش الزمالك وغزل المحلة مباشرة

بث مباشر- مشاهدة ماتش الزمالك وغزل المحلة مباشرة، نادي الأهلي يتصدر الدوري المصري الممتاز لوسم 2022-2023، بينما وصل الزمالك المصري للمركز الخامس بعد تلقيه عدة هزائم وخسارة الكثير عدة نقاط، لكنه يسعى الآن لتعويض خساراته الماضية، والفوز في مباراته ضد غزل المحلة، حتى تعاد الثقة لغرفة ملابس نادي الزمالك، لذا يتوقع جمهور كرة القدم الذي يهتم بـ، مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر اليوم يلا شوت، مباراة قوية بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر، إذ يقدم لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت، التي تنطلق في تمام السعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، حيث يأمل عشاق الزمالك أن يحصد فريقهم فوزه الأول لعام 2023، بينما يرغب نادي غزل المحلة إلى حصد النقاط الثلاث من فم الزمالك، لذا جمهور كرة القدم المصرية على موعد مع مباراة نارية تحدد مسار نادي الزمالك من جديد.

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