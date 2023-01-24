ارتفاع طفيف على سعر الذهب في غزة اليوم 24/1/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:36 م
24 يناير 2023
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طرأ ظهر اليوم الثلاثاء 24/1/2023 ، ارتفاع طفيف على سعر الذهب وخاصة في سوق الصاغة بقطاع غزة من بعد الانباء عن ارتقاع اسعار الاونصة عالمياً ، يتعافي سعر الذهب بعد يوم واحد فقط من الانخفاض الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس .

وتسجل أسعار الذهب في قطاع غزة على النحو التالي :

سعر بيع و شراء بمحلات الذهب اليوم

اونصة الذهب بيع:     1455 دينار   -  شراء         1425 دينار

عيار 21 بيع:  42.00 دينار      -    شراء:  47.00 دينار

الليرة الرشادية (عصملي) بيع :  308 دينار-    شراء : 291 دينار

الليرة الانجليزية بيع:    350 دينار -   شراء:  342  دينار

عيار 21 قطاع غزه بيع:        من 42 الى 43 دينار      38.60 دينار

 

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