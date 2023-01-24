ارتفاع طفيف على سعر الذهب في غزة اليوم 24/1/2023

طرأ ظهر اليوم الثلاثاء 24/1/2023 ، ارتفاع طفيف على سعر الذهب وخاصة في سوق الصاغة بقطاع غزة من بعد الانباء عن ارتقاع اسعار الاونصة عالمياً ، يتعافي سعر الذهب بعد يوم واحد فقط من الانخفاض الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس .

وتسجل أسعار الذهب في قطاع غزة على النحو التالي :

سعر بيع و شراء بمحلات الذهب اليوم

اونصة الذهب بيع: 1455 دينار - شراء 1425 دينار

عيار 21 بيع: 42.00 دينار - شراء: 47.00 دينار

الليرة الرشادية (عصملي) بيع : 308 دينار- شراء : 291 دينار

الليرة الانجليزية بيع: 350 دينار - شراء: 342 دينار

عيار 21 قطاع غزه بيع: من 42 الى 43 دينار 38.60 دينار