بالفيديو بعد السويد ..متطرف هولندي يمزق ويحرق القرآن الكريم وينشر فيديو في تمادي واضح

في تمادي غريب ومتطرف وبعد عدة أيام على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد ، أقدم زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا ، على حرق نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي.

المتطرف نشر مقطعا مصورا عبر تويتر ينقل فعلته الاستفزازية التي وقعت أمام مبنى البرلمان في لاهاي، ليكون تبرير المتطرف ان الشرطة المحلية منحته الإذن بهذا الفعل شرط ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين ، إلا أنه قام لاحقا كما ظهر في الفيديو بحرق صفحات القرآن الممزقة في مقلاة.

الفيديو الذي أثار ضجة ظهر فيه في عناصر في الشرطة الهولندية يقفون وراء المتطرف اليميني دون أن يحركوا ساكنا، وهو يقوم بتمزيق صفحات القرآن والدوس عليها، ليعيد المتطرف الكرة بعد ان اقدم عليها وفي أكتوبر الماضي، حيث اعتقلت الشرطة الهولندية الزعيم المتطرف أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، خلال حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

أيام قليلة تفصل فقط على قيام اليميني المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، بحرق نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته.

وأثارت الحادثة غضبا بين أوساط المسلمين وإدانات من دول عربية وإسلامية اعتبرتها "عملا استفزازيا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم".