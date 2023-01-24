تخوفات من اندلاع حرب كبيرة بين روسيا والغرب

حذرت المذيعة في التلفزيون الروسي، ورئيسة تحرير قناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، من أن حرباً كبيرة من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية الشتاء بين روسيا والدول الغربية.

جاءت هذه التخوفات في أعقاب، الإنذارات التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعديد من الدول الغربية؛ نتيجة التدخلات الأوربية في أوكرانيا.

وأوضحت الصحفية سيمونيان، أن الصراع بين روسيا والغرب وأوكرانيا قد يتصاعد إذا لم يتم تلبية مطالب الرئيس الروسي بوتين.

وسلطت الصحفية الروسية، الضوء على مطالب محادثات السلام التي أعلنها بوتين في ديسمبر من العام الماضي وجادلت بأنه لا يبدو أن أيا من الطرفين مستعد للتراجع، مما سيؤدي إلى صراع أكبر.

وقالت سيمونيان: "في ديسمبر، عبّر بوتين عن الطريقة التي نرى بها الأشياء الدقيقة في الحياة، وكي لا تسير الأمور بشكل سيء للغاية في الوقت الحالي، يجب أن تؤخذ مخاوفنا في عين الاعتبار".

وأضافت الصحفية: "تذكروا كيف سارت الأمور، قبل عام، قبل شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ماذا كانت نتيجة تجاهل ذلك؟ كانت العملية العسكرية الخاصة نتيجة لذلك".

وكان قال بوتين الشهر الماضي: "إنه على استعداد للتفاوض مع أوكرانيا والغرب بشأن إنهاء الصراع، لكنه أصر على أن تعثر المفاوضات ليس مسؤوليته".

وأضاف بوتين: "نحن مستعدون للتفاوض مع كل المعنيين بشأن الحلول المقبولة، لكن الأمر متروك لهم، لسنا نحن من يرفض التفاوض، بل هم".

وتابع: "أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، نحن ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا، ولا خيار أمامنا سوى حماية مواطنينا".