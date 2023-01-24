السلطة تعاقب "الجاغوب" وتنهي عمله من مفوضية إعلام "فتح" وتعيده لرتبة شرطي

قررت شرطة رام الله اليوم الثلاثاء 24/1/2023 ، إعادة فرز القيادي منير الجاغوب على مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح وإعادته إلى مرتب الشرطة، بعد اعتقال دام لعدة أيام .

وكانت السلطة اعتقلت الجاغوب الأسبوع الماضي بعد انتقاد سلوك أجهزة السلطة، حين ندد باعتقال أحد مقرات الأجهزة الأمنية أخاه معتصم.

وتابع "كنا نهاجم من ينتقدنا ونصفهم بالجواسيس ولكن عندما نخوضُ التجربة بنغير رأينا، مش معقول الواحد يظل صامت، بعد الكرامة ما بظل إشي، الظلم ظلمات، يا ويلو إلي بظلم الناس في الدنيا." وأردف "بكرة لما تنزل تحت ما بنفعك إشي..…نفعك ضمير