فلسطين تطالب بحل إشكاليات التداخل في الترددات الإذاعية خلال اجتماع وزراء الاتصالات العرب

يعقد مجلس وزراء الاتصالات العرب مدينة القدس "العاصمة الرقمية للعام 2023 ، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية .

إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، أوضح أن السطلة تولي اهتماما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسعى لتطويره رغم التحديات.

وطالب بضرورة تفعيل التنسيق لحل إشكاليات التداخل في الترددات الإذاعية من قبل الإذاعات "الإسرائيلية"، والسماح بإدخال أجهزة خدمة راديو وأجهزة إرسال الخدمة الإذاعية، ودعم مشغلي الهاتف الخلوي والأرضي في مناطق "ج" والمناطق النائية والمهمشة.

كما طالب سدر يتعديل تسمية التوقيت الزمني ليصبح "القدس المحتلة "، والتأكيد على التعاون العربي في صناعة وإثراء المحتوى الرقمي العربي، ونشر ثقافة الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت .