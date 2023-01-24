انطلاق مناورة أمريكية "إسرائيلية" بمشاركة 140 طائرة وقطعة بحرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:21 ص
24 يناير 2023
مناورة أمريكية إسرائيلية ضخمة
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه بدأت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني مناورة عسكرية مشتركة بين الجانبين.

وقالت قناة كان العبرية:" إن المناورة الحالية Juniper Oak 23 سيتخللها مشاركة نحو 140 طائرة وقطعة بحرية من  جيشي كيان الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية .

وأضافت القناة العبرية، نقلاً عن مسؤول أمريكي:" إن الرسالة من المناورة هي أن الحرب في أوكرانيا والتهديد الصيني لا يجعلان الولايات المتحدة تتجاهل التهديد الإيراني"…

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: “انطلاق مناورة للجيش الإسرائيلي مع "القيادة المركزية" للولايات المتحدة، حيث ستختبر هذه المناورة مدى الجاهزية "الإسرائيلية" الأمريكية المشتركة، وستعزز العلاقات العملياتية بين كلا الجيشين”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: “ستحاكي المناورة شن غارات على أهداف، والتمرن على سيناريوهات معقدة، وستقوم أسلحة الجو، البحرية والبرية الإسرائيلية والأمريكية بإطلاق النار باتجاه الأهداف التي تحاكي التهديدات البحرية”.

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