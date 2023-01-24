انطلاق مناورة أمريكية "إسرائيلية" بمشاركة 140 طائرة وقطعة بحرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه بدأت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني مناورة عسكرية مشتركة بين الجانبين.

وقالت قناة كان العبرية:" إن المناورة الحالية Juniper Oak 23 سيتخللها مشاركة نحو 140 طائرة وقطعة بحرية من جيشي كيان الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية .

وأضافت القناة العبرية، نقلاً عن مسؤول أمريكي:" إن الرسالة من المناورة هي أن الحرب في أوكرانيا والتهديد الصيني لا يجعلان الولايات المتحدة تتجاهل التهديد الإيراني"…

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: “انطلاق مناورة للجيش الإسرائيلي مع "القيادة المركزية" للولايات المتحدة، حيث ستختبر هذه المناورة مدى الجاهزية "الإسرائيلية" الأمريكية المشتركة، وستعزز العلاقات العملياتية بين كلا الجيشين”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: “ستحاكي المناورة شن غارات على أهداف، والتمرن على سيناريوهات معقدة، وستقوم أسلحة الجو، البحرية والبرية الإسرائيلية والأمريكية بإطلاق النار باتجاه الأهداف التي تحاكي التهديدات البحرية”.