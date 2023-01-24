وفاة عامل من جنين إثر إصابته بنوبة قلبية أثناء مروره عبر حاجز الجلمة

أعلنت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 24/1/2023 ، عن وفاة المواطن صالح عبد اللطيف أبو الرب (68 عاماً) من قرية جلبون، إثر إصابته بنوبة قلبية في أثناء مروره عبر حاجز الجلمة شمال جنين".

وأوضح النقابي عزمي أبو الرب ، أن العامل وقع أرضًا أثناء توجهه للعمل في الداخل ونقل لمستشفيات المدينة لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقًا.

يشار إلى أن العامل أبو الرب، يعمل في مدينة بيسان بالداخل المحتل، وهو رب أسرة مكونة من 5 أفراد.

وقالت المصادر إن الوفاة كانت نتيجة الانتظار لفترات طويلة على الحاجز ، دون التمكن من إسعافه.

ويشار إلى أن حواجز قوات الاحتلال تنتشر على كافة مداخل مدن الضفة للتضييق على المواطنين والتنغيص عليهم .