كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال بجبل جرزيم والأخير يُقر بتعرض قواته لإطلاق نار

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في محيط دوار الاتصالات بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بيان مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية":"بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا س 02:35 ص من استهداف قوات الاحتلال في محيط «دوار الاتصالات» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وكانت قد استهدفت كتيبة نابلس أمس الاثنين عدة نقاط في مدينة نابلس المحتلة ومنها: نقطة جبل جرزيم العسكرية، وقوة لمشاة جيش العدو في ذات المنطقة، ومنطقة رفيديا بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس أن مجاهديها استهدفوا نقطة مراقبة للاحتلال على «جبل جرزيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وقالت كتيبة نابلس:" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا س07:10ص من استهداف نقطة مراقبة لقوات الاحتلال على «جبل جرزيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

ومن جانبها أقرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" وفقا للقناة الـ14 تعرض قواتها لإطلاق النار في منطقة جبل جرزيم .