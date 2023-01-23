سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 24 يناير 2023 في مصر| أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-1-2023، تصدر سعر صرف الذهب مقابل الجنيه المصري عمليات البحث في محرك جوجل الشهير، حيث يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب من مختلف العيارات في مصر بشكل يومي، و يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في احدث التعاملات اليومية.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر غرام الذهب في مصر انخفاضاً اليوم الثلاثاء 24-1- 2023 في سوق الصاغة، حيث تراجع بقيمة 15 جنيهًا في الذهب عيار 21، بعد أن شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، حيث الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم خلال التعاملات.

سعر الذهب في مصر الآن

و سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 نحو 2017 جنيها، مقارنةً بأسعار اليوم السابق، حيث سجل 2044 جنيها.

ووصل سعر الذهب في مصر عيار 21 نحو 1765 جنيها، مقارنةً بـ 1780 جنيها بتعاملات أمس.

وبلغ سعر الذهب في مصر عيار 18 نحو 1513 جنيها، في التعاملات الصباحية اليوم، مقارنة ب 1526 جنيها سجلها يوم أمس.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، فبلغ 14120 جنيها، مقارنةً بسعر التعاملات الصباحية، الذي سجل فيه الجنيه الذهب نحو 14240 جنيها.