هل تم تجديد المنحة القطرية 100دولار 2023، سؤال بات لا يعرف الكثيرين الاجابة عليه، في ظل تاخير موعد صرف المنحة القطرية لقرابة 100ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد انتشار اخبار تنفي تجديد المنحة وأخرى تؤكد تجديد المنحة القطرية للعام الحالي 2023، وهو ما لم يتم تاكيده حتى اللحظة من قبل اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة وسفيرها القطري محمد العمادي، لهذا سنضع لكم في هذه المقالة الاجابة عن سبب تاخير صرف المنحة القطرية شهر يناير2023.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

وصباح اليوم الإثنين، أعلنت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن سبب تاخير صرف المنحة القطرية لشهر يناير1-2023، يعود لنشوب خلاف بين المعارض والمحال التجارية وبنك فلسطين حول العملة المتفق عليها بشأن المنحة القطرية.

وبينت المصادر أن الأزمة بين بنك فلسطين ومراكز التوزيع في طريقها للحل بعد الخلاف القائم منذ عدة أيام وخاصة بعد طلب الشركات ب2 شيقل مقابل كل 100 دولار وليس شيقل واحد كما اشترط بنك فلسطين.

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موعد صرف المنحة القطرية

واشتكى أصحاب المحلات التجارية والاتصالات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء18/1/2023م، من قرار بنك فلسطين خصم واحد شيكل من العمولة المتفق عليها بشأن المنحة القطرية.

وفي بيان صحفي، عبر أصحاب المحال التجارية، عن رفضهم لقرار بنك فلسطين، مؤكدين أن هذا القرار قد يؤدي لامتناع التجار عن صرف المنحة القطرية للمستفيدين، مطالبين أصحاب المحال التجارية بنك فلسطين بضرورة التراجع عن هذا القرار.





موعد المنحة القطرية لشهر 1-2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير2023، رجحت المصادر الخاصة أن يتم الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير 2023، يوم غدٍ الثلاثاء، بواقع 100دولار لقرابة 100ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة.

وبشأن وجود أسماء جديدة في المنحة القطرية، لفتت المصادر إلى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، رفعت العديد من الكشوفات خلال الفترة الماضية حصلت عليها الوزارة من المؤسسات والجمعيات الخيرية المنتشرة في القطاع، وقامت بارسالها للجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة الجهة الممؤلة للمنحة القطرية في غزة على مدار 3 أعوام.

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موعد المنحة القطرية لشهر يناير2023

وأكدت المصادر أن اللجنة القطرية وعدت في النظر بالكشوفات خلال العالم الحالي 2023.

والمنحة القطرية تصرف الالـ100 دولار لـقرابة 100 ألفاً أسرة شهرياً منذ أكثر من 3 سنوات للعائلات المتعففة ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وباتت المنحة القطرية عامل مساند ومساعد لهذه الأسر التي تعيش أوضاع اقتصادي صعبة، وتأمل المئات من العائلات الغزية من الاستفادة من المنحة القطرية خلال العام الجاري 2023.