"معروف" على توزيع الشقق المصرية في غزة

أكد مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أنه سيتم مراعاة أصحاب البيوت المهدمة والإيجار والشؤون الإجتماعية لتكون لهم الأولوية في الشقق المصرية بغزة

وقال معروف في تصريحات إذاعية، إن تجهيز الشقق المصرية قد تستغرق عام لتكون جاهزة

وأضاف التوافق حول هذا الملف سيكون بين وزارة الأشغال والإسكان والإخوة المصريين لترتيب ما يلزم بخصوص آليات التوزيع والاختيار والتقسيم وغيرها من التفاصيل

وتابع معروف: "كثير من الأقاويل نسمعها ونقرأها عبر مواقع التواصل حول بيع هذه الشقق أو توزيعها وكل ما يثار ويقال هو إشاعات وإجتهادات ولا أساس له من الصحة".