مطالبات أوروبية بدفع الاحتلال تعويضات عن تدمير مباني ممولة من اوروبا

طالبت وزير خارجية ايرلندا، مايكل مارتن، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بدفع تعويضات عن تدمير ممنهج لمباني ممولة من الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وقال مارتن، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "أعتقد أنه من المقبول أن يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر في تقديم مساعدات كبيرة للفلسطينيين والبنية التحتية الفلسطينية، لكن تدميرها بشكل ممنهج يوجب دفع تعويض".

وأشار وزير الخارجية الايرلندي الى أن قضايا الاستيطان المستمرة أمر غير مقبول، وهي غير مقبولة من المنظور الإنساني أيضا، لافتاً الى أن هذا أمر استفزازي ولا يفضي إلى حل الدولتين.

وشدد مارتن على أن إيرلندا "تدعم حل الدولتين، لكن الحقائق على الأرض تجعل ذلك صعبا للغاية".