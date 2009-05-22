سجائر إلكترونية في الصيدليات للإقلاع عن التدخين

فلسطين اليوم : وكالات

كشف مسؤولون في وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن ما يسمى بـ"السيجارة الالكترونية" وصلت إلى دول المنطقة، وتباع في صيدليات دول خليجية على انها "بديل للسجائر العادية، وتساعد على الإقلاع عن التدخين، على خلاف الحقيقة".

وعبّر مسؤولون في الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة الخليجيين عن قلقهم "من وجود هذه السجائر بين أبناء المنطقة، على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورتها واحتوائها على نسبة سموم".

ودعت الهيئة إلى سرعة استصدار تشريعات تمنع بيع تلك السيجارة "ومعاملتها كأحد أشكال التدخين وتطبيق كافة القواعد التي تطبق على التبغ ومشتقاته عليها"، فيما شرح أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي الدكتور منصور أنور أن "هذه السيجارة التي تباع بوصفها تساعد في الاقلال من اضرار التدخين، هي اكثر ضررا على الصحة، وقد تصيب بمرض السرطان".

واشار الى انها "تحمل سموما تزيد بمقدر ثلاثة اضعاف عن السيجارة العادية" لافتا الى ان "سهولة استخدامها، يشجع على الاكثار من تناولها، وبالتالي زيادة الجرعة المستنشقة من دخان التبغ". وقد ظهرت هذه السيجارة قبل 4 اعوام في الصين، وانتقلت للبيع في عدد كبير من الدول.

وهي عبارة عن قطعة فولاذ مصممة على شكل السيجارة العادية وتحتوي على النيكوتين السائل بنسب تركيز مختلفة، ومزودة ببطارية قابلة للشحن ولا يصدر عنها دخان. وتعمل البطارية على تسخين سائل النيكوتين، الممزوج ببعض العطور مما يسمح بانبعاث بخار يتم استنشاقه ليخزن في الرئتين. وسبق ان حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر استعمال هذه السيجارة. وقال مدير قسم محاربة التدخين في المنظمة دوغلاس بيتشر، في تصريحات سابقة، إن "السائل الكيماوي المُستخدم في السيجارة قد يكون سامّا، ومن الخطر اعتبارها وسيلة ناجعة للتوقف عن التدخين "مشيرا الى أن "المروجين لها استخدموا شعار منظمة الصحة العالمية بطريقة غير شرعية".

التحذير بصور منفرة

ويخطط وزارء صحة في دول الخليج، لاتخاذ اجراءات تحذيرية من التدخين، تتضمن وضع صور وعبارات منفرة، على شاكلة الصور التي وضعتها مصر على علب السجائر لمريض بالسرطان. وأشار البدور إلى أن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة الخليجيين "بصدد اتخاذ اجراءات لوضع صور وعبارات تحذيرية على عبوات التبغ في الجهتين الأمامية والخلفية لعبوات التبغ والسجائر، وفي النصف العلوي من مساحة العرض الرئيسية، على أن يكتب التحذير باللغة العربية على الجهة الأمامية وباللغة الانكليزية على الجهة الخلفية.