بالصور الألمانية "كاتيا ميز" تعتنق الإسلام أمام المحكمة الشرعية بغزة

أعلنت مواطنة ألمانية الجنسية نصرانية الديانة من طائفة الكاثوليك، اليوم الاثنين، اعتناقها الاسلام في المحكمة العليا الشرعية بغزة

وحضر إشهار الألمانية "كاتيا ميز" الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، رئيس المحكمة، وأعضاء هيئة المحكمة العليا الشيخ سعيد أبو الجبين، والشيخ عمر نوفل، والشيخ عماد مدوخ، والشيخ جمال الحفني.

وقالت ميز، إنها ترغب بطوعها واختيارها اعتناق الدين الإسلامي وتقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبرسالة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام.

بدوره، قال الشيخ الدكتور الجوجو: "إنّ الإسلام والأسس والمبادئ التي بُنيت عليها الشريعة الإسلامية تؤكد على الكرامة الإنسانية وحفظ حقوق الإنسان باعتباره جوهر الوجود الإنساني".

وأكد على ضرورة الاقتناع الكامل بمبادئ الإسلام قبل الدخول فيه ويكون ذلك على رضا كامل دونما إكراه أو إجبار من أحد، ودون تحقيق منفعة أو دفع مفسدة.



