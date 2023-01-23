متى موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023- 1444 ، وبعد رصد عمليات بحث واسعة على محرك جوجل الشهير قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل والاجابة الكاملة عن تساؤل حول موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2022 وهي مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون في جميع بقاع الأرض وهي معجزة مخلدة من الله عزوجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ان نبدأ في ذكر التفاصيل نريد أن نشير إلى أن المساجد تحتفل بهذه الذكرى وسط مشاركة فعالة من المحتفيين ويتم توزيع الحلوى وتشغيل المولد حبًا بنيهم المصطفى والان يترتب عليكم بعد ذلك في المتابعة .

متى موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023- 1444

وعن الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023 وهي على النحو التالي: إذ أعلن محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية ، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري.

وبعد هذا الإعلان يتم البناء عليه على ذكرى الإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط 2023 ، وعن رسائل التهنئة بخصوص هذه الذكرى يترتب عليكم المتابعة.

رسائل تهنئة الإسراء والمعراج 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى في تهنئة الإسراء والمعراج 2023 وهي التالي: ربّما لم تخترع اللغات أيّة عبارات أو كلمات قادرة على توصيف مَشاعرنا التي تفيض في تلك الّكرى، فنختصر الكلام بالحمد والشّكر لله على نعمة الإسلام الحق.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ،نُشهدك أننا نحبّك ونُحب من يحبّك، فأغمرنا بفضلك، واجعلنا من أصحاب نبيّك محمد في جنّات النّعيم.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة من رسائل تهنئة بالإسراء والمعراج ، بكامل المحبّة والإيمان نستقبل مع أمّتنا مناسبة الإسراء والمعراج التي تزيدنا ثباتًا على دين الحق، وتزيدنا قربًا بمن يحرص على نُصحنا بالثّبات، فكلّ عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة فقد جاءت : "إنّ مناسبة الإسراء والمعراج تبعث فينا على تأجيج مَشاعر المحبّة في الله، للوُصول إلى المكانة السّامية ومُرافقة الرّسول محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- في جنّات النّعيم".

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023

أولا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج ، "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني فهو التالي : "اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب".

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول متى موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023- 1444 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .