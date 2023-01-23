مخابرات السلطة تعتقل المحرر صوالحي من نابلس

أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية ظهر اليوم على اعتقال الأسير المحرر مراد عبد الله صوالحي (33 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، عقب مداهمة منزله في مخيم بلاطة قضاء نابلس.

وأفادت مصادر خاصة، بأن عناصر من جهاز المخابرات اقتحموا منزل المحرر مراد صوالحي، وقاموا بالعبث فيه وتخريب محتوياته قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال والاقتحام.

وسبق أن قامت أجهزة أمن السلطة باعتقال المحرر صوالحي في 3-7- 2022م، من أمام منزله في شارع القدس بمحافظة نابلس، وأفرج عنه بعد اعتقال دام أسبوعين لدى جهاز الأمن الوقائي.

والمحرر صوالحي أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات، وهو شقيق الأسير القائد في سرايا القدس فهد عبد الله صوالحي، الذي يقضي حكماً بالمؤبد (7 مرات + 50 عاماً) في سجون الاحتلال.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في مدن الضفة الغربية، دون الاستجابة لمطالب التوقف عن الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين.