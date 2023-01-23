خطوات ضبط تردد قناة هي Heya للمرأة العربية 2023 على النايل سات - برامجها

خطوات ضبط تردد قناة هي Heya 2023 للمرأة العربية الجديد على النايل سات بجودة HD ، وبعد رصد أكثر من خمسين ألف عملية بحث على جوجل وغيرها من قبل المتابعين المصريين وغيرهم من الجنسيات العربية المختلفة ينفذ فريق فلسطين اليوم الإخبارية كتابة هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على كامل التفاصيل التي توصلكم إلى هذه التردد من أجل ضبطته على شاشات التلفاز وبالتالي مشاهدة القناة بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق علما أن قناة هيHeya وكل ما عليكم الآن بعد هذه المقدمة المواصلة في المتابعة حتى الوصول إلى النهاية ، وفي مقالات أخرى وضعنا ابرز ترددات القنوات المحلية والعربية والتي يبحث عنها الجمهور .

تردد قناة هي Heya 2023 على النايل سات HD

ولقد وضعنا بين ايديكم تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات HD حيث تصل اشارتها على جميع المحافظات وبمجرد ضبط هذا التردد على الرسيفر ستشاهدون القناة بكل اريحية تامة مع الاهل والاحباب كما وأن هذه القناة الرائدة حسابات على المنصات الرقمية ، وهي على النحو التالي:

تردد قناة هي : 10815

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة هي للمرأة العربية

أولا: برنامج Fashion Dream

ثانيا: برنامج طبخة

ثالثا: برنامج من يوم ليوم

رابعا: برنامج هي والرجل

خامسا: برنامج Weekly Events

سادسا: برنامج Ladies Tech

سابعا: برنامج Naturally Claude

ثامنا: برنامج نصائح سليمة

تاسعا: برنامج الصحة في النبات

عاشرا: ضيوف السوسن

الحادية عشرة: برنامج الحوار الاقتصادي

الثانية عشرة: برنامج سياحة لكل الفصول

الثالثة عشرة: برنامج حوار خاص

الرابعة عشرة: برنامج كله سر

الخامسة عشرة: برنامج ملكات

السادسة عشرة: برنامج Sway Me Now

السابعة عشرة: برنامج ع الطبيعة.

مميزات قناة هي Heya

أولا: ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات المزايا التي تتمتع بها هذه القناة الرهيبة التي تصدرت على مستوى الوطن العربي وتقدم محتوى هادف ومميز وموافق لمبادئ الإعلام العربي، وتناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي .

ثانيا: وفي الميزة الثانية من قناة هي Heyaالتي تسجل أعلى مستوى من المشاهدات حيث تقدم محتوى إعلامي، وهذا المحتوى يشمل العديد من المجالات المتنوعة التي تهم المرأة العربية .

ثالثا: وفي الميزة الثالثة ، حيث تتناول هذه القناة التي يقع مقرها في العاصمة القاهرة مجموعة من الأمور المهمة والتي تخص عالم المرأة والتي منها قضايا الحجاب ومواضيع العمر المختلفة.

كما أن هذه القناة الرائدة تقدم ما تحتاجه المرأة من نصائح مختلفة تخص حياة المرأة العربية وهمومها ومشاكلها.

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل التي توصلكم إلى تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .