الجهاد تعزي بالشهيدين معالي وأصلان في رام الله

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة جنين، واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد المجاهد طارق عودة معالي (43 عامًا) من بلدة كفر نعمة، وعائلة الشهيد البطل سمير عوني أصلان (42 عامًا) من مخيم قلنديا جنوب مدينة رام الله.

وفي كلمة له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية لعوائل الشهداء الذين قدموا أبناءهم على طريق القدس، مشيداً بالشهيد المجاهد طارق معالي الذي قدَّم روحه محاولاً كسر عنجهية الاحتلال وعربدة المستوطنين حيث ارتقى بطلاً مقبلاً غير مدبرًا.

واستذكر القيادي عدنان الشهيد القائد في سرايا القدس رياض خليفة، معتبراً أن رسالة الشهيد طارق معالي هي استمرار المواجهة، وأن الدم عنوان المرحلة فدماء جميل العموري التي أشعلت الثورة في شمال الضفة كدماء طارق معالي التي ستزهر نصراً لشعبنا.

ووجه التحية لعائلة الشهيد سمير أصلان ولأبنائه ولنجله الأسير رمزي، حيث جسد الشهيد ملحمة إنسانية حين حاول منع اعتقال نجله والدفاع عنه، معتبراً أن جريمة إعدام الشهيد سمير أصلان وصمة عار في جبين الإنسانية ومنظومة الجور الدولية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال.

ونقل القيادي عدنان تعازي حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بالأمين العام القائد زياد النخالة إلى عوائل الشهداء الكرام، مؤكداً أن الشهادة بالنسبة لنا ونحن ندافع عن أرضنا خير لنا من قتلنا في بيوتنا، وأن أصحاب الأرض سيبقون فهم زرع الله فيها، رغم "بن غفير" وشاكلته.

يشار إلى أن الشهيد طارق معالي ارتقى عقب إعدامه على يد مستوطن حاقد بتاريخ 21 يناير الجاري، كما ارتقى الشهيد سمير أصلان برصاص جنود الاحتلال وهو يدافع عن نجله في مخيم قلنديا بتاريخ 12 يناير الجاري.