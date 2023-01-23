بدء إرسال رسائل المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يناير

بدأت اللجنة القطرية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ظهر اليوم الأثنين 23/1/2023 ، بإرسال الرسائل لعدد من مستفيدي المنحة بشأن موعد الصرف وقيمة المبلغ ومكان الصرف ككل شهر من الأشهر الماضية .

اللجنة القطرية بقيايدة السفير محمد العمادي بالتنسيق مع الامم المتحدة ترسل بشكل شهري رسائل نصية لكافة المنتفعين بقيمة ـ3.10 شيقلاً ن عنوان المركز الذي سيصرف له المبلغ.

وكانت مصادر خاصة أعلنت لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية اليوم الاثنين 23/1/2023 ، أن الأزمة بين بنك فلسطين ومراكز التوزيع في طريقها للحل بعد الخلاف القائم منذ عدة أيام وخاصة بعد طلب الشركات ب2 شيقل مقابل كل 100 دولار وليس شيقل واحد كما اشترط بنك فلسطين.

بدء صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر يناير

وبينت المصادر الخاصة أن صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يناير سيكون رسمياً غدا الثلاثاء 23/1/2023 ، وخاصة أن سبب التأخير يعود نتيجة المحادثات التي تجري بين بنك فلسطين من جهة، والشركات التي تقوم على عملية صرف المنحة في قطاع غزة، لمحاولة حل أزمة العمولة المالية التي حاولت إدارة البنك فرضها على أصحاب تلك الشركات والتي تصل إلى 2 ش مقابل كل 100 دولار.

ويشار إلى أن اللجنة القطرية بالتنسيق مع الأمم المتحدة تصرف الـ100 دولار لـ95 ألفاً شهرياً منذ أكثر من 3 سنوات للعائلات المتعففة ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة .