البطاقة البيضاء لأول مرة في الملاعب ..!

لأول مرة في تاريخ كرة القدم أشهر حكم مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة البطاقة البيضاء لتكون لأول مرة في الملاعب .

تساؤلات حول طبيعة البطاقة البيضاء التي أشهرها الحكم ، حيث كانت تغييراً جديداً في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.

ورفع الحكم البطاقة البيضاء السبت الماضي وسط تصفيق المشجعين حيث إنه أخرجها البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.