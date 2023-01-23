محدث بالفيديو والصور الاحتلال يتجاوز الخطوط الحمراء.. العلم "الإســـرائيلي" والسجود الملحمي في باحات الأقصى

في خطوة وصفت بالخطيرة تجاوز خلالها الاحتلال كافة الخطوط الحمراء ، رفع العشرات من المتطرفين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى العلم "الإسرائيلي " جهارةً بعد المنع المتكرر لرفعه في باحات الأقصى وفقا للتهديدات الفلسطينية السابقة بعدم تجاوز حرمة المسجد الأقصى ومكانته الإسلامية، بالإضافة إلى إقدام العشرات منهم لتنفيذ السجود الملحمي وهي أحد الطقوس الدينية الممنوعة والتي تجرأ على تنفيذها المتطرفين بحماية حكومة التطرف.

عشرات المقتحمين لبوا نداء جماعات الهيكل المتطرف بشأن تنفيذ اقتحام مركزي لباحات المسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري" وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال ومحاولات المرابطين للتصدي للاقتحام.







وطالب المقدسيون للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى وخاصة اليوم الاثنين، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

وصعّدت قوات الاحتلال مؤخراً من استهدافها للمصلين والمرابطين في الأقصى، وفرضت قيودا وإجراءات مشددة على دخول بعضهم للمسجد، في محاولة لتجفيف الوجود العربي في الأقصى، من خلال العراقيل الكثيرة التي يضعها أمام رواد المسجد.

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أكد مساء أمس الأحد، أن الاحتلال يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواءً خلال مناسبة أو غير مناسبة.

وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية: "الاحتلال يجسّ النبض باعتداءاته، ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية، محملاً الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى.

وأضاف:" سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز وغير مقبول، موضحاً أن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال.

ومن جانبه دعا الباحث المقدسي جمال عمرو للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين المقررة اليوم الاثنين مع بداية "شهر شباط العبري".

وقال عمرو: "أيها المرابطون في الأقصى عن قرب أو حتى عن بعد، أيها المبعدون عن الأقصى، أيها الصامدون على أرض فلسطين وخارجها، كلكم اليوم مطالبون بتسجيل موقف تاريخي في مواجهة الباطل وحشوده".



