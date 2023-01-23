الأحمد يطالب أمريكا باتخاذ موقف موحد إزاء الاستيطان

طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، اليوم الاثنين 23/1/2023، الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية باتخاذ موقف موحد إزاء الاستيطان بكل أشكاله وعدم تعدد المواقف تجاهه.

جاء ذلك في تعقيبه على قرار الاحتلال بما يخص إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري، خلال جلسة حكومته.

وأكد الأحمد في تصريح إذاعي، رفض السلطة والقيادة الفلسطينية لقرار بن غفير إخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانه، مشيدا بباسلة أهل القرية الذين يقاومون قرار الاحتلال للبقاء في أرضهم.

طالب الأحمد الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية باتخاذ موقف موحد إزاء الاستيطان بكل اشكاله وعدم تعدد المواقف تجاهه، بما يشمل أراضي 1967وفق القرارات الشرعية والدولية.

وأشار الأحمد، أن ملف الاستيطان كان ضمن الملفات التي تمت مناقشتها خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لفلسطين، ولقائه الرئيس محمود عباس .