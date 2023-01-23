أزمة للمعتمرين على الحدود الأردنية..ومدير بوزارة الأوقاف يتوعد "الحدث لن يمر مرور الكرام"

توعد محمود حمد مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بالضفة المحتلة شركات الحج والعمرة اليوم الاثنين 23/1/2023 بشأن ما حدث اليوم من ازدحام في صفوف المعتمرين ، حيث قال "ما حدث مع المعتمرين لن يمر مرور الكرام , وسنغلق شركات وسنفرض غرامات بحق الشركات التي قصرت مع معتمري دولة فلسطين.

وطالب حمد المواطنين المتضررين التقدم بشكوى عاجلة للوزارة لأخذ الإجراءات العقابية بحقها "

وكانت مصادر خاصة أفادت أن مئات المعتمرين علقوا منذ ساعات الصباح بين الحدود الأردنية الفلسطينية ، مناشدين وزارة الأوقاف بالتدخل وحل الأزمة المستمرة منذ الساعة السابعة والنصف صباح الأحد، حيث ما زالوا يتواجدون لدى الجانب الأردني.

وكان عدد كبير من باصات المعتمرين تجمعت في نفس التوقيت ما بين الحدود الأردنية الفلسطينية.