رسميا- تحديد موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر 1، أفادت مصادر مطلعة أنه تم تجديد المنحة القطرية 100 دولار لمدة، والصرف للكشوفات المستفيدة سيبدأ من يوم غد الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، وذلك بعد تضارب في الاخبار بشأن تجديد المنحة القطرية من عدما، وسبب تأخير صرف المنحة القطرية، إلا إن الخير اليقين بأن بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر 1 2023، غداً، بعد التوصل إلى حل بين المحال التجارية وبنك فلسطين الذي كان ينوي خصم 1 شيكل من عملة نقاط الصرف.

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الاستعلام الحكومي- رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 1

الاستعلام الحكومي- رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 1، بعج الإعلان عن هذا الخبر، تتوجه أصابع الأسر المتعففة المدرجة على كشوفات المنحة القطرية إلى لوحة المفاتيح الخاصة بها للبحث عن، رابط الاستعلام الحكومي لصرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة عن شهر يناير 2023، وكالعادة تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الاستعلام الحكومي، حيث يمكن للمستفيد الضغط هنا للاستعلام عنه اسمه ضمن الكشوفات الحالية لهذا الشهر.





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موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر

موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر، أكدت مصادر ذات صلة، أن مشكلة صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1 2023، باشرت على الانتهاء، حيث سيتم الإعلان عن صرف المنحة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تبدأ عملية الصرف بشكل رسمي اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 25 يناير 2023، حيث من المتوقع أن تفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، رابط فحص 100 دولار لشهر يناير 1 2023 مساء اليوم الاثنين.





طالع.. رابط فحص 100 دولار الجديدة شهر 1-2023

رابط فحص 100 دولار لشهر 1 يناير 2023

رابط فحص 100 دولار لشهر 1 يناير 2023، اتصالات ومحادثات تجري حاليا بين إدارة بنك فلسطين الذي أراد أن يخصم شيكل إضافة من عمولة الشركات والمحال التجارية التي تصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتم حل الخلاف بتدخل من جهات شريكة، لذا تم الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار وهو يوم غد الثلاثاء.