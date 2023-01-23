بالأسماء: لأول مرة في السعودية ..تعيين 34 سيدة في مناصب قيادية في هيئة شؤون الحرم

قررت السعودية تعيين 34 سيدة في مناصب قيادية في هيئة شؤون الحرم لأول مرة في تاريخ المملكة السعودية ، حيث أصدر الرئيس العام عبد الرحمن السديس قرارا بتكليف 34 سيدة في مناصب لإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

القرار وفقا لوكالة شؤون المسجد النبوي يأتي ضمن النقلات النوعية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة في خدمة قاصدات الحرمين.

وكشفت هيئة شؤون المسجد النبوية أسماء السيدات اللواتي تقلدن مناصب قيادية في المسجد النبوي:

* الدكتورة أمل بنت محمد ثنيان.. وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية.

* الدكتورة مزنة بنت عبدالعزيز اللحيدان.. الوكيل المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية.

*نجلاء بنت معيلف الشريف.. الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية.

* تهاني بنت سعود العمري.. الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية.

*روان بنت عبدالعزيز الردادي.. الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية الإنسانية النسائية.

*نوره بنت صياف العمري.. مديرة الإدارة العامة للمقرأة والمتون العلمية النسائية.

*سمر بنت أحمد العمري.. مديرة الإدارة العامة للتدريب النسائية

*إيمان بنت محمد الحربي.. مديرة الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي النسائية.

*هند بنت مسعد الجهني.. مديرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية النسائية.

* مروه بنت مصطفى معمرجي.. مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإنسانية النسائية.

*الدكتورة أمل بنت محمد ثنيان.. وكيل لشؤون الطالبات بالكلية.