أعضاء كنيست يُنفذون جولة ابتزازية "للخان الأحمر" اليوم وسط استنفار فلسطيني

ينظم أعضاء كنيست من حزب الليكود "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 23/1/2023 ، جولة على مشارف تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، في خطوة تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لهدم التجمع وتهجير سكانه ، وخاصة بعد مطالبات وزير الأمن القومي بن غفير للحكومة بهدم التجمع.

دعوات من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس المحتلة لتنظيم فعاليات احتجاجية للتصدي لزيارة أعضاء الكنيست .

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب أمس لاحتلال وخلال اجتماع الحكومة بنيامين نتنياهو بإخلاء وهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في 5 مواقع.

نتنياهو يهدد بوقف البناء

وبين نتنياهو خلال تغريدة له على توتير أن أجهزة الاحتلال أزالت منذ بداية يناير/كانون الثاني الحالي 38 "مبنى غير قانوني" شيدها الفلسطينيون في الضفة الغربية ، وفقا لمزاعمه.

وتابع : الوضع السابق الذي حاول فيه الفلسطينيون فرض أمر واقع من خلال البناء غير المرخص في الضفة الغربية قد انتهى، على حد قوله.

وتعتبر الخان الأحمر قرية بدوية في محافظة القدس، تقع على الطريق السريع 1 شرق مدينة القدس، وبالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، بلغ عدد سكانها عام 2018، حوالي 173 بدوياً من بينهم 92 طفلاً يعيشون في الخيام والأكواخ من قبيلة الجهالين البدوية.

صدر أول قرار لما تسمى "بالإدارة المدنية" في مارس/ آذار 2010، بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، بحجة البناء غير القانوني ولجأ الاهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم ، وسط رفض فلسطيني وعربي وأوروبي .