بالفيديو المتطرفون يبدأون اقتحامهم لباحات الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 ص
23 يناير 2023
لحظة اقتحام باحات الاقصى.PNG
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