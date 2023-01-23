سبب وفاة رانيا شعلان- من هي رانيا شعلان ويكيبيديا، انتشرت في أوساط السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وفاة الفنانة رانيا الشعلان بعد صراعها مع المرض، ولأن الخبر غزا السوشيال ميديا والمواقع المختصة بالفن والفنانين، الأمر الذي دعا الآلاف للبحث عن سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان، وسط أحاديث أنها كانت تعاني من مرض السرطان منذ وقت طويل.

ما سبب وفاة رانيا شعلان

ما سبب وفاة رانيا شعلان، انتقلت الفنانة المصرية رانيا شعلان إلى رحمة الله تعالى، حيث بدأ نشطاء السوشيال ميديا بتناقل خبر وفاة رانيا شعلان، التي توفيت بعد صراعها مع مرض السرطان القاتل، حيث عانت من إصابتها منذ سنوات عدة حتى استسلم جسدها وانتصر عليها بعد انتقالها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لذا سترفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بالتفاصيل، السيرة الذاتية رانيا شعلان، عقب الإجابة عن، ما سبب وفاة رانيا شعلان.

هاني عادل بعد وفاة رانيا شعلان: كان نفسي أجي أشوفك قبل ما تمشي أنا آسف.. ربنا يرحمك ويحسن إليكي، إتوجعتي كتير يا رانيا في الدنيا دي إن شاء الله إنتي في مكان أحسن.. اللهم أدخلها فسيح جناتك pic.twitter.com/COMfCorWwb — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) January 22, 2023

من هي رانيا شعلان

من هي رانيا شعلان، سؤال يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمهتمون بقضايا الفن، بعد التعرف على سبب وفاة رانيا شعلان، إذ وفق موقع ويكيبيديا الشهير، فهي فنانة مصرية من مواليد 1970، تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1997م، وشاركت في العديد المن المعارض المحلية والدولية، أبرزها معرض الترينيال في تركيا 1997، كما إنها شاركت في معرض القطع الصغير في مصر عام 1999م، كما شاركت في المعرض العام في جمهورية مصر العربية عام 2008، إلى أن توفاها الله يوم أسم الأحد بعد معاناتها مع السرطان.

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من هي رانيا شعلان ويكيبيديا

من هي رانيا شعلان ويكيبيديا، وبعد زيارة موقع ويكيبيديا الشهير، تبين لنا أن رانيا شعلان من مواليد 1970، حيث شرعت برحلتها الفنية منذ عقدين من الزمن، عندما بلغت الـ 14 عاماً، حيث قدمت في هذا السن أغنية لسيد درويش في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذا الوقت بدأ صيتها يذيع، كما أنها سجلت أعمالا فنية عديدة كان أبرزها وأشهرها، (بحلم، وخيال المآتة)، وإلى هنا نكتفي بالحديث عن، سبب وفاة رانيا شعلان- من هي رانيا شعلان ويكيبيديا.