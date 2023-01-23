بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس الأونروا والحكومة في كافة محافظات الوطن

توجه طلبة مدارس الحكومة "والأونروا" اليوم الاثنين 32/1/2023 ، في كافة محافظات اليوم إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 في ظل ظروف ميدانية معقدة في الضفة المحتلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت انتهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي اليوم الاثنين 23/1/2023، حيث سينتظم طلبة قطاع غزة على مقاعد الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال الخطط والتشكيلات المدرسية، وسيجري يوم غد توزيع شهادات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما سيتم توزيع الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبها أعلن اتحاد الموظفين العام بوكالة الأونروا اليوم تعليقاً جزئياً للدوام في كافة مدارس الأونروا بغزة ، في سياق الفعاليات للحصول على جملة من الاتفاقيات التي لم تقر حتى اللحظة.