كتيبة نابلس: استهدفنا «معبر عورتا» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص فجر اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الإثنين 23-1-2023، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف "معبر عورتا" جنوب شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت كتيبة نابلس في بيان مقتضب لها: " بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا س01:00ص من استهداف «معبر عورتا» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام".

ويُشار إلى أن كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس انطلقت في مدينة نابلس في مطلع يونيو 2022 وكانت أولى عملياتها كمين محكم قرب قبر يوسف أوقعت فيه قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح مختلفة.

وبشكل متواصل يقوم مقاومون من كتيبتي نابلس وبلاطة ومجموعة عرين الأسود بإطلاق النار باتجاه حواجز قوات الاحتلال المنتشرة على أطراف مدينة نابلس والحواجز القريبة منها.