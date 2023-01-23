سعر الدولار اليوم في العراق الاثنين 22-1-2023 ، وفي محافظات البلاد من المهتمين والمستثمرين والمستهلكين بدأوا وعبر محرك جوجل الشهير في البحث عن أسعار الدولار لا سميا أن السعر قد ارتفع بشكل واضح إلى حد الوصف بالجنون ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع الذي بات حديث الشارع العراقي .

وفي هذه السطور تتعرفون على سعر صرف الدولار في العراق اليوم بمجرد قراءة هذه المقالة كاملة أي حتى الوصول إلى نهاية أخر سطر ، ونطلب من حضراتكم الان المواصلة في المتابعة الكاملة حيث ارفقنا إلى جانب ذلك معلومات أخرى متعلقة بهذا الارتفاع الذي يشغل بال الملايين .

سعر الدولار اليوم في العراق الاثنين 22-1-2023

وبعد هذه المقدمة وبصورة مباشرة يمكنكم التعرف على السعر الجديد ، حيث وصل في الأسواق إلى ما يزيد عن 165 ألف دينار لكل 100 دولار. وعبر بيان ، أكد البنك المركزي العراقي ان ارتفاع الدولار في البلاد مسألة مؤقتة .

لكم بعض من خبراء الاقتصاد ، رأوا أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الحالي لن يعود بسرعة لسابق عهده عند عتبة 147 ألف دينار .

وعلى إثر ذلك ، وحسب تقارير صحفية محلية عراقية ، فقد ذكرت، أن قوى سياسية عراقية تستعد للخروج في مظاهرات الأربعاء المقبل ، أمام مبنى البنك المركزي ، حيث احدث الارتفاع ارباك عند التجار والمواطنين .

سعر الدولار في العراق اليوم

سعر غرام الذهب اليوم في العراق

كما ونشير لكم بعد المعلومات السابقة إلى أسعار متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي ، حيث سجل سعر عيار 24 عند مستوى 90,436 دينار و61.97 دولار ، وعند سعر الذهب عيار 22عند مستوى 82,900 دينار و56.81 دولار

كما وسجل متوسط اسعار الذهب عيار 21عند مستوى 79,133 دينار و 54.23 دولار ، واسعار الذهب عيار 18 عند مستوى 67,828 دينار و46.48 دولار .

ونواصل معكم حيث جاء سعر الذهب عيار 14 عند مستوة 52,754 دينار و36.15 دولار وسعر الذهب عيار 12عند مستوى 45,218 دينار و30.99 دولار.

أما عن اسعار أوقية الذهب فقد سجلت عند مستوى2,812,549 دينار و1,927 دولار ، واسعار جنيه الذهب عند مستوى 633,065 دينار و433.81 دولار ، كما وسجل اسعار كيلو الذهب عند مستوى 90,435,665 دينار و61,971 دولار .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الدولار اليوم في العراق الاثنين 22-1-2023 نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم .