4 خطوات لاسترجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها وسجل الدردشات المحذوفة

طريقة استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها والمحادثات المحذوفة ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية وضعنا لكم التفاصيل الكاملة عن تساؤل الجمهور المتكرر على محرك جوجل الشهر بخصوص استرجاع رسائل واتس اب بدون نسخ احتياطي ، حيث ارفقنا لكم مقطع فيديو لمختص تقني يشرح تلك الطريقة بصورة مبسطة وسهلة للغاية .

وتأتي هذه السطور التي نشرح فيها طريقة استرجاع رسائل واتساب بعد حذفها والدردشات المحذوفة ضمن سلسلة مقالات يعكف الفريق على كتابتها يوميا ويتم نشرها يوميا على موقعنا الالكتروني المميز كما ونتطرق فيها على أخبار التكنولوجيا منها تحميل التطبيقيات من جوجل بلاي ويترتب عليكم المواصلة في المتابعة .

طريقة استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها

ويمكن لكم الآن التعرف على خطوات استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من خلال الطرائق التالية وقبل ان نفسر لابد من تطبيقها بحذافيرها تامة وهي :

أولا: وفي الخطوة الأولى لاسترجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها يترتب عليكم فتح التطبيق ثم الضغط على خيارات إضافية ثم الإعدادات وبعدها على الدردشات وصولا إلى نسخ احتياطي للدردشات ( اضغط هنــا ).

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية استرجاع الرسائل ، قم باختيار حساب Google الذي تريد نسخ دردشاتك احتياطيًّا عليه.

ثالثا: ونواصل معكم في الشرح ، وبعد الخطوة السابقة يمكنك أيضًا إنشاء نسخة احتياطية محلية على جهازك ثم قم بالنقر على نسخ احتياطي.

رابعا : وفي الخطوة الرابعة والاخيرة يترتب عليكم بعد ذلك حفظ النسخة الاحتياطية ويمكنك إزالة واتساب من جهازك وتثبيته على جهاز Android الجديد الخاص بك.

خطوات استعادة سجل الدردشات في واتساب على جهاز Android

استرجاع رسائل الواتس اب المحذوفة

كما ونضع بين ايديكم خطوات أخرى واكثر سهولة في استرجاع محادثات الواتس اب المحذوفة من جهازي الأندرويد والأيفون وهي على النحو التالي :

أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية استرجاع الرسائل ، في البداية يجب عليك التخلص من برنامج واتساب بهاتفك الذكي.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، إذ انه بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يترتب عليكم تحميل وتثبيت مرة أخرى على الجهاز الخاص بك.

3. كما ونواصل معكم تقديم الخطوات ، وعند إعادة التثبيت وسيُطلب منك استعادة المحادثات والرسائل من ملف النسخ الاحتياطي.

4. وفي الخطوة الرابعة ، وهي الأخيرة حيث عليك النقر فوق استعادة ستتمكن من استرجاع رسائل الواتس المحذوفة ، وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها والمحادثات المحذوفة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .