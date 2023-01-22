خلال 24 ساعة.. 8 عمليات للمقاومة بالضفة الغربية المحتلة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، حيث وقعت ثماني عمليات ضد قوات الاحتلال.

ويُشار إلى أن هذه العمليات جاءت ضمن ثلاث عمليات إطلاق نار وخمس نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال.

وفي الإطار، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة عزون بقلقيلة.

كما شهدت بلدة زبوبا في جنين مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، إضافة لوقوع مواجهات أخرى في بلدة حوارة بنابلس، وعملية إطلاق نار قرب حاجز "شافي شمرون" في مدينة نابلس.

وفي بيت لحم أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "غوش عتصيون"، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب عملية إطلاق نار صوب مستوطنة كريات أربع بالخليل.