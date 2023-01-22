الكشف عن تفاصيل جديدة حول موعد صرف المنحة القطرية

كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة عزيزة الكحلوت، مساء اليوم الأحد 22-1-2023، أنَّه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزّة، أو آلية صرفها وموعد إرسال رسائل توضيح للمستفيدين.

وقالت الكحلوت، في تصريحات صحفية وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن الجهة المخولة بالإعلان عن الموعد والتفاصيل والآلية هي اللجنة القطرية كونها صاحبة الاختصاص، أما وزارة التنمية فهي جهة تنفيذية فقط".

وفي معرض حديثها، استبعدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، أنَّ يتجاوز الصرف اليومين المقبلين.

ونوهت إلى أعداد المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزّة، موضحةً أنَّ المضافين على بند المنحة عددهم 116 ألف شخص، وفي كل دفعة يستفيد 95 ألف شخص تقريباً وفي بعض الأحيان 94 ألف أو 105 ألف، وذلك حسب فلترة الأسماء وبعد ذلك يتم تسليم الكشوفات من اللجنة القطرية إلى وزارة التنمية وبعدها يتم تحديد العدد في كل دفعة.

ولفتت الكحلوت إلى أن عدد المستفيدين في الكشوفات التي تصدر من اللجنة القطرية ويتم تسليمها لوزارة التنمية يكون مختلفاً في كل شهر عن الآخر؛ لكِنه قريب من الـ100 ألف مستفيد.