آرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد في الوقت الضائع

تفوق آرسنال الإنجليزي بهدفٍ دون رد على مستضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت جرت المباراة بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ70 بعدما تمكن هيكتور بييرين من الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة بول بوغبا له، ليحول بيير إيميريك أوباميانغ الكرة إلى الشباك معلناً عن تقدم مستحق للضيوف.

جدير ذكره أنه بهذا الفوز ارتفع رصيد الآرسنال إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المرتبة الثامنة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس عشر.