امساكية ومواعيد الصلاة في شهر رجب 2023 – 1444 بغزة وفلسطين

امساكية شهر رجب 2023 – 1444 الجديدة في غزة وفلسطين ، وعلى محرك جوجل الشهير يبحث الآلاف من الأشخاص في العديد من محافظات الوطن عن مواعيد الصلاة في شهر رجب بعد أن تم الإعلان رسميا ان الاثنين 22-1-2023 هو اول أيام الشهر ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة .

وفي هذه السطور وبعد القراءة بشكل معمق ستتمكنون من التعرف على امساكية شهر رجب 2023 – 1444 في قطاع غزة وفلسطين التي من خلالها تتعرفون على مواعيد الصلاة من الفجر والظهر والعصر والعشاء بالإضافة إلى صلاة الضحى وكل ما عليكم بعد ذلك هو المتابعة لأخر سطر ، حيث تحتوي على رسائل وأدعية عن رجب .

دعاء أول شهر رجب 2023 – 1444

وبعد أن قرأتم المقدمة يمكنكم الاطلاع الان على دعاء أول شهر رجب 2023 : يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني الذي يمكن لكم ترتيله في شهر رجب وهو : "اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياء ًفي الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين ".

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امساكية شهر رجب 2023 – 1444 في غزة وفلسطين

ولقد وضعنا لكم امساكية شهر رجب 2023 في غزة وفلسطين حيث بتوا الآن التعرف على مواعيد الصلاة وهي التالي :

دعاء بشهر رجب مستجاب

ويمكن لكم الان التعرف على ادعية أخرى في شهر رجب المبارك وهو :" اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني من شهر رجب مستجاب جاء : "اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك".

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها حول امساكية شهر رجب 2023 – 1444 الجديدة في غزة وفلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .