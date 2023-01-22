"الصاروخ المزدوج"... نشطاء يغردون بالذكرى السنوية الـ 28 لعملية "بيت ليد" الاستشهادية

أطلق إعلاميون ونشطاء، مساء اليوم الأحد، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذكرى السنوية الـ 28 لعملية "بيت ليد" الاستشهادية النوعية المزدوجة.

وخلال الحملة، تفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم #الصاروخ_المزدوج ، متداولين محتوى تفاصيل العملية التي قادت التخطيط لها "قسم" الذراع العسكرية السابقة لحركة الجهاد الإسلامي، ونفذها الإستشهاديين سكر و شاكر على مفترق "بيت ليد" قرب مدينة أم خالد المحتلة بتاريخ 22/01/1995، بعد تنكرهما بزي جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وتفجير نفسيهما في تجمع للجنود.

وأكد المغردون، على أن بيت ليد النوعية المزدوجة التي نفذها الفدائيان أنور سكر وصلاح شاكر شكلت محطة مهمة في تاريخ المقاومة الفلسطينية وكابوسًا قضّ مضاجع الكيان والجيش المزعوم، وأول عملية ازدواجية اخترقت تحصينات واحتياطات "إسرائيل" الأمنية.

واعتبروا، أن العملية الاستشهادية هي إرثٌ حاضر ويتنامى مع تعاقب السنوات وأسست لقوة ردع مستمرة حتى يومنا هذا.

ولفت المغردون إلى أن عملية بيت ليد ستبقى ماثلة أمام المجاهدين والمقاتلين، كواحدة من أكثر العمليات بطولة، وستظل دافعًا لمزيد من العمل الجهادي حتى تطهير فلسطين من دنس الاحتلال.

وخلال الحملة، استحضر النشطاء وحيّوا أبطال الإشراف والتخطيط والتنفيذ من لدن الدكتور فتحي الشقاقي وإخوانه القادة الشهداء والأسرى.

جدير ذكره أنه قُتل في عملية بيت ليد التي هزت الكيان وأبكت قادته وجنرالات جيشه، 22 جنديًا وأصيب أكثر من 60 آخرين، فيما لا يزال يحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثماني الشهيدين أنور سكر وصلاح شاكر.