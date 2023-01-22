تبون يكشف أرقاماً عن الأموال المنهوبة بالجزائر

ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أخبار تتعلق بالعثور على 36 مليار دولار في الجزائر مخبأة لدى إحدى عائلات النظام السابق في البلاد.

جاء ذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس الماضي، في سياق حديثه عن قضية استرجاع الأموال المنهوبة في الجزائر.

وكشف تبون في تصريحات صحفية قائلاً: "وجدنا أن عائلة واحدها معها 500 ألف مليار سنتيم، حيث يساوي هذا المبلغ أكثر من 36 مليار دولار (الدولار يساوي 135.99 دينار جزائري)، وتصوروا ماذا يكنز الآخرون".

وأضاف الرئيس تبون: "لو كان هذا المال قد بقي لأصبحت الجزائر قوة اقتصادية قارية ومتوسطية، ولا نقول عفا الله عما سلف، سنحاسب المتسببين في هذا، ويجب ألا نعاود تكرار مثل هذه الأخطاء".

ولم يوضح تبون توقيت اكتشاف المبلغ المنهوب أو مكان وجوده حاليا أو مصيره أو حالته أو العائلة التي تمتلك هذه المبلغ المنهوب.

وتقول السلطات الجزائرية إنها تمكنت من استرداد قرابة 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي، أن استرداد الأموال المنهوبة تم عقب التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية والإيطالية والأمريكية.

جدير ذكره أنه يعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على تصدير الغاز لجلب الدولار من الخارج، بينما تعمل حاليا على تنويع مصادرها.